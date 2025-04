Stand: 01.04.2025 13:40 Uhr Totes Baby in Achim: Polizei geht von Straftat aus

Nach dem Fund eines toten Säuglings in Achim (Landkreis Verden) geht die Polizei von einer Straftat aus. Das habe das Obduktionsergebnis bestätigt, sagte eine Sprecherin. Zu weiteren Hintergründen und Umständen schweigt die Polizei bislang. Jetzt werde zunächst die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Weitere Informationen soll es am Dienstagnachmittag geben. Die Polizei hatte den toten Säugling am Montagnachmittag in Achim bei Bremen in einer Wohnung gefunden. Der Leichnam wurde daraufhin rechtsmedizinisch untersucht, teilte die Polizeisprecherin mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.04.2025 | 09:30 Uhr