Stand: 15.02.2024 19:58 Uhr Tötungsdelikt in Norden: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nach einem Tötungsdelikt in Norden im Landkreis Aurich ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Demnach wurden die Beamten gegen 16.30 Uhr alarmiert. Die Spurensicherung war am Abend vor Ort, mehr könne noch nicht gesagt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Angaben zu dem Opfer oder den Tatumständen machte die Sprecherin nicht. Der Tatort im Stadtteil Tidofeld sei abgesperrt worden, weitere Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft werden am Freitag erwartet.

