Tödlicher Unfall auf A1: Strecke weiter gesperrt Stand: 17.03.2025 20:01 Uhr Bei einem Unfall auf der A1 im Landkreis Oldenburg ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Der 37-Jährige war an einem Stauende ungebremst unter einen Lkw gefahren. Die Autobahn ist bis in die Nacht gesperrt.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 37-Jährigen aus Uelzen feststellen. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, sei der Mann im massiv deformierten Auto eingeklemmt worden. Die Bergung des Verstorbenen habe schweres Gerät erfordert. Feuerwehrleute schnitten den 37-Jährigen aus dem Auto. Der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Lkw-Anhänger blockierte Autobahn

Der Stau auf der Autobahn zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord hatte sich nach einem Lkw-Unfall am Morgen gebildet. Dabei war der Anhänger eines Sattelschleppers umgekippt und hatte die Fahrbahn blockiert. Wie die Polizei mitteilte, blieb der 68-jährige Lkw-Fahrer äußerlich unverletzt, wurde aber zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Nach den beiden Unfällen soll die A1 in Richtung Osnabrück zwischen dem Dreieck Stuhr und Wildeshausen-Nord wegen der Bergungsarbeiten bis in die Nacht gesperrt bleiben. Der Verkehr wird über die A28 und A29 umgeleitet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

