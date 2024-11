Stand: 01.11.2024 15:14 Uhr Test: Minderjährige können zu leicht Tabak und Alkohol kaufen

Minderjährige kommen im Landkreis Aurich zu einfach an Alkohol und Tabak. Das ist das Ergebnis von Kontrollkäufen, teilt der Landkreis mit. An elf von 18 Verkaufsstellen im Landkreis haben die jugendlichen Testkäuferinnen und Testkäufer demnach Schnaps und Zigaretten kaufen können, allein in Großefehn in sieben von neun überprüften Geschäften. Die Verkäufer müssten bei Verstößen mit bis zu 500 Euro Bußgeld rechnen. Der Landkreis will nun die Jugendschutzkontrollen intensivieren.

