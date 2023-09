Stand: 07.09.2023 20:34 Uhr Taxifahrerin in Garrel angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Eine Taxifahrerin in Garrel (Landkreis Cloppenburg) ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Fahrgast angegriffen und verletzt worden. Der Unbekannte habe laut Angaben massive Gewalt auf die Frau ausgeübt. Die Taxifahrerin hatte den Gast laut Polizei zuvor zum Ortseingang Falkenberg gefahren. Dann soll der Mann auf sie losgegangen sein und sie verletzt haben. Der bisher unbekannte Täter konnte flüchten und wird von der Polizei gesucht. Aus ermittlungstaktischen Gründen wenden sich die Behörden jetzt an die Öffentlichkeit. Die Beamten suchen nach Zeugen, die am Samstag gegen 23.30 Uhr im Ortskern Garrel oder kurz nach Mitternacht im Ortskern Falkenberg etwas zu dem Vorfall beobachtet haben. Laut Polizei wurde der Täter möglicherweise bei dem Angriff an der rechten Hand verletzt. Die Polizei bittet darum, mögliche Hinweise unter der Telefonnummer (04471) 186 00 zu melden.

