Stand: 08.01.2025 14:56 Uhr Tasche mit viel Bargeld am Flughafen Bremen gefunden

Wem gehört eine fünfstellige Summe mit gleich mehreren Währungen? Dieser Frage geht die Polizei in Bremen nach. Nach Angaben des Innenressorts hatte am Dienstag eine Person eine Geldtasche in der Bremer Flughafenallee gefunden und der Polizei abgegeben. Die Tasche befinde sich nun im Fundbüro und warte auf den Eigentümer oder die Eigentümerin, hieß es. Ein Großteil der gefundenen Scheine ist dem Sprecher zufolge in der Währung Euro. Der oder die Eigentümerin muss genaue Angaben zum Inhalt der Tasche machen, um das Geld zu bekommen.

