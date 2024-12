Stand: 08.12.2024 11:46 Uhr Schüler in Goslar finden Tasche mit 2.000 Euro Bargeld

In Goslar haben am Dienstag drei Schüler eine Tasche mit 2.000 Euro Bargeld entdeckt. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Demnach hatten eine Schülerin und zwei Schüler im Alter von zehn Jahren die kleine Tasche in der Rosentorstraße in der Innenstadt gefunden. Zusammen mit einer Mutter gaben die Kinder, die alle aus Wolfshagen (Landkreis Goslar) stammen, sie anschließend bei der Polizeiwache in Goslar ab. Die Beamten lobten ausdrücklich das Verhalten der ehrlichen Finder. Das Geld ist nun bei der Polizei in Verwahrung. Der Eigentümer kann es dort wieder abholen.

