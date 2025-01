Stand: 10.01.2025 14:00 Uhr Verlorene Tasche mit fünfstelliger Summe in Bremen abgeholt

Eine verlorene Tasche mit einer fünfstelligen Summe an Geld am Bremer Flughafen ist wieder bei seinem Besitzer. Dank eines ehrlichen Finders und eines öffentlichen Aufrufs konnte die Bremer Polizei die Tasche ihrem Besitzer zurückgeben. Das Geld soll der Polizei zufolge einem guten Zweck gespendet werden. "Es waren 11.400 Euro und fast 2.000 Türkische Lira (etwa 55 Euro) in der Tasche", heißt es von einem Sprecher der Polizei. Die genaue Summe und den Inhalt der Tasche habe der Eigentümer bei der Abholung nennen können. Das Geld sei in einer privaten Spendensammlung für arme Familien zusammengekommen. Für den Zweck werde es jetzt auch gespendet. Der Finder der Geldtasche erhält nach Auskunft der Polizei den gesetzlichen Finderlohn in Höhe von 353,50 Euro. Er hatte die Tasche am Dienstag in der Nähe des Flughafens in Bremen entdeckt und der Polizei übergeben.

