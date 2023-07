Tarmstedter Ausstellung: 750 Aussteller zeigen Produkte Stand: 10.07.2023 07:36 Uhr Ein Magnet für alle, die mit Landwirtschaft zu tun haben: Mit einer Festrede von Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) ist am Freitag die 73. Tarmstedter Ausstellung eröffnet worden.

Auf der nach Veranstalterangaben größten Freilandausstellung Norddeutschlands zeigen mehr als 750 Aussteller bis heute Abend ihre Neuheiten und Produkte für die Landwirtschaft. Alle für den norddeutschen Raum relevanten Landmaschinenhändler und Genossenschaften, Schlepper- und Landtechnikmarken, Tierzucht- und Futtermittelunternehmen sowie der Agrarhandel und Beratungsorganisationen seien auf der Schau im im Landkreis Rotenburg präsent, hieß es vonseiten der Aussteller.

Tarmstedter Ausstellung 2023 mit Rindvieh- und Pferdezuchtschauen

Die 73. Tarmstedter Ausstellung kooperiert mit dem Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen (LEE). Auf dessen Stand in Halle 7 präsentieren sich 16 Unternehmen aus diesem Bereich. Unter dem Oberbegriff "Landwirtschaft 4.0" sind zudem die neuesten Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Digitalisierung und der Präzisionslandwirtschaft zu sehen. Für das neue Veranstaltungsformat #TarmsTalk haben die Ausstellungsmacher Experten verschiedener Branchen eingeladen, die auf Podiumsdiskussionen die Themen der Zeit besprechen. Außerdem gibt es Rindvieh- und Pferdezuchtschauen sowie ein Angebot für "Handwerk, Gewerbe, kommunale Bauhöfe und in den Bereichen Rasen- und Grundstückspflege sowie für die Erneuerbaren Energien", so die Veranstaltenden. Sie erwarten an den vier Tagen wieder etwa 100.000 Besucherinnen und Besucher auf dem 18 Hektar großen Gelände im Landkreis Rotenburg.

Eintrittspreise der Tarmstedter Ausstellung

Erwachsene elf Euro im Vorverkauf (VVK), zwölf Euro an der Tageskasse. Vier-Tages-Ticket 32 Euro

Ermäßigte (Schüler ab 17 Jahren, Studenten, Behinderte - mit Ausweis) neun Euro (VVK) und zehn Euro an der Tageskasse. Vier-Tages-Ticket 20 Euro (VVK) und 21 Euro an der Tageskasse

Familienticket (zwei Erwachsene und zwei oder mehr Kinder bis 16 Jahre) 25 Euro

Kinder/Schüler (6 bis 16 Jahre) Tagesticket (VVK) vier Euro, fünf Euro an der Tageskasse. Vier-Tages-Karte zehn EUro (VVK) und elf Euro an der Tageskasse

Kinder bis fünf Jahre frei

Parkticket fünf Euro, Vier-Tages-Karte 15 Euro

