Stand: 16.02.2023 06:45 Uhr Syke: Jugendlicher mit Messer löst Polizeieinsatz aus

In Syke (Landkreis Diepholz) hat ein 13-jähriger Jugendlicher mit einem Messer einen Polizeieinsatz an einer Schule ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatte der Teenager im Streit anderen Schülern der Realschule mit dem Messer gedroht. Der Jugendliche ist ein ehemaliger Schüler. Er hatte zunächst die Lehrerin gebeten, noch einmal am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Diese lehnte das ab und verließ kurz das Klassenzimmer. In dieser Zeit soll es zu einem Streit gekommen sein, bei dem der 13-Jährige das Messer gezogen haben soll. Erst zu Beginn der folgenden Stunde erzählten die Schüler dann ihrer Lehrerin von dem Vorfall. Als der 13-Jährige erneut an die Tür des Klassenzimmers klopfte, setzte die Lehrerin einen Notruf ab. Laut Polizei wollte der Junge an der Schule Freunde besuchen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.02.2023 | 07:30 Uhr