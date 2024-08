Stand: 03.08.2024 13:46 Uhr Frau wird vom eigenen Auto eingeklemmt und verletzt

Eine 58-jährige Frau aus der Gemeinde Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist von ihrem eigenen Auto eingeklemmt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die Frau ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in Ihlow abgestellt und dabei vergessen, das Auto gegen Wegrollen zu sichern. Nachdem die 58-Jährige ausgestiegen war, setzte sich der Wagen in Bewegung. Die Frau versuchte demnach den Pkw mit den Händen anzuhalten. Dabei wurde sie zwischen ihrem eigenen und einem ebenfalls dort geparkten Pkw gedrückt und eingeklemmt. Die Frau wurde laut Polizei verletzt in ein Auricher Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min