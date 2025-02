Stand: 16.02.2025 15:24 Uhr Südbrookmerland: Betrunkener 25-Jähriger fährt Stromkasten um

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) gegen einen Stromkasten gefahren und hat einen ganzen Straßenzug stromlos gemacht. Nach Angaben der Polizei war der 25-jährige Mann von der Fahrbahn abgekommen und hatte den Stromverteiler gerammt. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten einer Mitteilung zufolge einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,49 Promille. Gegen den Autofahrer sei ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt worden. Rund fünfzig Häuser waren in den Morgenstunden gut drei Stunden ohne Strom, wie die Störungsstelle des Energieversorgers EWE dem NDR Niedersachsen auf Anfrage mitteilte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.02.2025 | 15:00 Uhr