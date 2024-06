Stand: 06.06.2024 09:19 Uhr Strohlager in Brand - Feuerwehr rettet Bienen und Kühe

Am späten Mittwochnachmittag ist in Horstedt (Landkreis Rotenburg) in einem Strohlager eines landwirtschaftlichen Betriebs ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, drohten die Flammen auf einen nahegelegenen Kuhstall überzugreifen. Zusammen mit dem Landwirt konnten die Einsatzkräfte die Tiere auf eine Weide treiben und sie so retten. Neben dem Strohlager waren zudem mehrere Bienenstöcke aufgebaut, die ebenfalls von den Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht wurden. Insgesamt waren 140 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache sowie die Schadenssumme sind laut Feuerwehr noch unklar.

