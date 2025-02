Stand: 27.02.2025 14:28 Uhr Streit zwischen Nachbarn eskaliert: Mann in Lebensgefahr

In Diepholz ist am Donnerstagmorgen ein Streit zwischen zwei Nachbarn eskaliert. Laut Polizei waren ein 42-Jähriger und ein 41-jähriger Bewohner im Hausflur aneinandergeraten. Warum ist noch unklar. Zuerst stritten sich die Männer nur, dann wurden sie handgreiflich. Dabei verletzte der Ältere den Jüngeren mit einem Messer am Hals. Andere Bewohner hatten in der Zwischenzeit die Polizei gerufen. Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen später mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 42-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen.

