Hooksiel: Erst Nacktbaden im Hafen, dann Schläge mit Gehhilfe Stand: 17.07.2023 10:56 Uhr Im Hafen von Hooksiel sind zwei Gruppen wegen Nacktbadens in Streit geraten. Nachdem die Polizei eine erste Auseinandersetzung schlichtete, kam es im Verlauf zu Handgreiflichkeiten.

Die beiden Gruppen waren am Freitagabend als Besatzung zweier Freizeitboote aneinandergeraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach habe eine Gruppe nackt baden wollen, die andere Gruppe fühlte sich den Angaben zufolge belästigt und habe sich darüber echauffiert. Die Polizei schlichtete gegen 18 Uhr den Streit zwischen den neun Urlaubern im Alter von 22 bis 60 Jahren zunächst.

56-Jährige schlägt laut Polizei mit Gehhilfe zu

Drei Stunden später trafen die Protagonistinnen und Protagonisten in Hooksiel erneut aufeinander. Diesmal artete der Streit in Handgreiflichkeiten aus. Ein 60 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Cuxhaven war mit einer 56 Jahre alten Frau aus dem Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen aneinandergeraten. Die Frau schlug dem Mann mit einer Gehhilfe ins Gesicht, woraufhin der Mann die Frau zu Boden stieß. Der 60-Jährige erlitt eine Platzwunde im Gesicht, die Frau Abschürfungen an Armen und Beinen. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren wegen schwerer und einfacher Körperverletzung ein.

