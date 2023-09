Streit eskaliert: 42-Jähriger in Delmenhorst mit Messer getötet Stand: 25.09.2023 15:33 Uhr In der Nacht zu Montag ist ein 42 Jahre alter Mann bei einem Streit in Delmenhorst ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter, ein 59-Jähriger, konnte noch am Tatort festgenommen werden.

Die beiden Männer sollen gegen 0.50 Uhr in einer Unterkunft für obdach- und wohnungslose Menschen in der Wissmannstraße aneinandergeraten sein, wie die Polizei Delmenhorst am Montagmittag mitteilte. Laut einem Polizeisprecher war wahrscheinlich Alkohol im Spiel. Demnach soll der 59-Jährige auf das Opfer eingestochen haben. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Beamte entdeckten den nicht ansprechbaren, blutenden Mann vor dem Gebäude und leisteten Erste Hilfe. Ein Rettungswagen transportierte den lebensgefährlich verletzten Mann in eine Klinik. Dort wurde er notoperiert. Die Ärzte konnten den Mann aber nicht mehr retten - er starb in der Nacht zu Montag.

59-Jähriger leistet bei Festnahme keinen Widerstand

Hinweise von Zeugen hatten die Ermittler auf die Spur des 59-Jährigen gebracht. Die Fahnder stießen in der Unterkunft auf den Mann. Bei der Festnahme leistete er der Polizei zufolge keinen Widerstand. Ermittler wollen den Verdächtigen am Dienstag wegen des Verdachts des Totschlags einem Haftrichter vorführen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.09.2023 | 13:30 Uhr