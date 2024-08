Stand: 21.08.2024 06:50 Uhr Stoppelmarkt in Vechta ist vorbei: Stadt zieht positives Fazit

Die Stadt Vechta hat eine überwiegend positive Bilanz des diesjährigen Stoppelmarktes gezogen. Auch die Polizei sprach gemessen an den Besucherzahlen in einer ersten Bilanz von einer friedlichen Veranstaltung. Nach Angaben der Stadt wurden bis kurz vor dem letzten Markttag am Dienstag 20 Körperverletzungen festgestellt. Getrübt wurde die Bilanz von vier Fällen von Widerstand gegen Polizisten. Zwei Beamtinnen wurden leicht verletzt, einer schwer. Erstmals hatte es auf dem Stoppelmarkt ein Awareness-Konzept für Besucherinnen und Besucher gegeben. Das habe sich bewährt, so die Stadt. Fühlten sich Gäste unwohl, bedroht oder belästigt, konnten sie sich an verschiedene Ansprechpartner wenden. Der Stoppelmarkt gehört zu den größten Volksfesten in Niedersachsen: Jedes Jahr kommen laut Stadt rund 800.000 Gäste. Wie viele es beim 726. Stoppelmarkt waren, soll voraussichtlich am Mittwoch feststehen. Am Dienstag endete das Traditionsvolksfest mit einem Feuerwerk.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.08.2024 | 15:00 Uhr