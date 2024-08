Stand: 19.08.2024 17:47 Uhr Weil zur Rettung der Meyer Werft: "Sieht sehr gut aus"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich am Montag auf dem Stoppelmarkt in Vechta optimistisch gezeigt, dass Bund und Land die finanziell angeschlagene Meyer Werft retten werden. "Der Ball ist noch nicht im Tor, aber es sieht sehr gut aus", sagte Weil in einer Rede. Das Land ziehe mit dem Bund an einem Strang. Es sei ein großes Anliegen aller Beteiligten, dass die Werft nicht in die Insolvenz gehe. Das Unternehmen sei für die Region von allergrößter Bedeutung, so Weil. Seit Wochen laufen Krisengespräche zur Rettung der Meyer Werft. Wahrscheinlich ist, dass der Staat das Unternehmen aus Papenburg mehrheitlich übernimmt. Bis zum 15. September benötigt die Meyer Werft frisches Geld, um eine Pleite abzuwenden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Schiffbau