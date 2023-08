Stand: 16.08.2023 13:33 Uhr Sternsinger im Oldenburger Land sammeln mehr als 650.000 Euro

Die Sternsinger im Oldenburger Land haben in diesem Jahr zwischen Damme (Landkreis Vechta) und Wangerooge (Landkreis Friesland) 656.274 Euro Spendengelder gesammelt, ein deutliches Plus gegenüber 2022. Damals hatten die Kinder und Jugendlichen im Oldenburger Land unter dem Eindruck von Corona-Beschränkungen 510.913 Euro gesammelt. "Das ist ein wirklich tolles Ergebnis“, erklärte Weihbischof und Offizial Wilfried Theising in Vechta. Nach zwei Corona-Wintern machten sich in diesem Jahr Kinder und Jugendliche wieder persönlich auf den Weg, um ihre Lieder an den Häusern und Wohnungen zu singen und den christlichen Segen an die Türen zu schreiben. Mit den Spendengeldern werden beispielsweise Projekte in den Bereichen Bildung, Ernährung, Gesundheit und Kinderschutz unterstützt.

