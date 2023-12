Stand: 19.12.2023 13:51 Uhr Stein beschädigt Windschutzscheibe von Bus - Polizei sucht Zeugen

In Delmenhorst ist am Montagmorgen ein Linienbus durch einen Stein schwer beschädigt worden. Laut einem Polizeisprecher war der Bus der Linie 204 zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg vom Busbahnhof Delmenhorst in Richtung Bremen-Huchting. Auf der Bremer Straße zersprang die Windschutzscheibe den Angaben zufolge mit einem lauten Knall. Der 38-jährige Fahrer blieb unverletzt und konnte den Bus sicher stoppen. Die alarmierten Polizeibeamten entdeckten in unmittelbarer Nähe einen Stein, der möglicherweise bewusst gegen die Scheibe geworfen worden war. Wer Personen gesehen hat, die als mögliche Werfer in Frage kommen, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04221) 1 55 90 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

