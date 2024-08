Stand: 19.08.2024 15:15 Uhr Statt Trinkwasser: Kronos Titan will Abwasser für Produktion nutzen

Das Chemie-Unternehmen Kronos Titan in Nordenham will ab 2026 gereinigtes Abwasser statt Trinkwasser für die industrielle Produktion nutzen. Kronos Titan und der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) haben darüber jetzt einen Vertrag abgeschlossen. Das Wasser wird demnach aus der städtischen Kläranlage kommen. Die Firma Kronos Titan will es in ihrem Werk unter anderem für das Erzeugen von Dampf und bei der Produktion von Farbpigmenten nutzen. Dafür soll direkt neben dem Klärwerk eine Anlage entstehen, die das bereits vorgeklärte Wasser weiter aufbereitet. Hinzu kommt eine Leitung, die das Brauchwasser über eine Strecke von 5,5 Kilometern bis ins Chemie-Unternehmen bringt. Baubeginn soll im Herbst sein. Das Unternehmen will so bis zu 500.000 Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr einsparen. Die Anlage könne später erweitert und dazu genutzt werden, auch andere Industriebetriebe daran anzuschließen, so ein Sprecher des OOWV. Nordenham und die Wesermarsch beziehen ihr Trinkwasser aus einem 90 Kilometer entfernten Wasserwerk.

