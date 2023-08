Stand: 30.08.2023 14:50 Uhr Stadtfest in Oldenburg: 300.000 Besucher erwartet

Am Donnerstagabend beginnt in Oldenburg wieder das Stadtfest. Um 17 Uhr gibt Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) den offiziellen Startschuss. Danach treten verschiedene Bands verteilt in der Stadt auf, teilten die Veranstalter mit. Zeitgleich findet auch wieder "Kochen am Schloss" statt. Hier geht es schon Mittwochnachmittag los. Bis Samstag können Besucher auf dem Schlossplatz die Spezialitäten der Oldenburger Gastronomen probieren. Ein Familientag ist ebenfalls am Wochenende geplant. Vereine laden zum Mittanzen und Mitsingen ein.

