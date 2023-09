Stand: 08.09.2023 11:14 Uhr Spritztour am Mittag: 15-Jähriger baut Unfall mit Auto vom Vater

Ein 15-Jähriger aus Sulingen (Landkreis Diepholz) hat am Donnerstagmittag mit dem Auto seines Vaters eine Spritztour unternommen. In Klein Lessen (Landkreis Diepholz) kam er laut Polizei mit dem Pkw von der Straße ab und baute einen Unfall. Daraufhin sei der Jugendliche zusammen mit einem gleichaltrigen Mitfahrer zu Fuß geflüchtet. Polizistinnen und Polizisten fanden die beiden 15-Jährigen in der Nähe des Unfallortes. Weil der Fahrer Cannabis konsumiert hatte, sei ihm eine Blutprobe entnommen worden. Danach übergaben die Beamten den Jugendlichen an seine Eltern. Mit was für einer Strafe der 15-Jährige zu rechnen hat, ist unklar, wie die Polizei auf Nachfrage des NDR Niedersachsen mitteilte. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

