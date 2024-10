Stand: 04.10.2024 12:27 Uhr "Speedymanski" gegen "Mara Maserati": Bobbycar-Rennen in Emden

Erstes Bobbycar-Rennen in Emden: Der Emder Turnverein und die Hochschule Emden hatten zu dem Duell auf dem Friesenhügel geladen - und rund 40 Rennbegeisterte kamen. Sie traten in drei Altersklassen gegeneinander an: Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Besonders in letztgenannter Klasse lieferten sich die Teilnehmenden laut Veranstalter ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende habe Sebastian "Marty McFly" Fröhlich das Rennen für sich entschieden, hieß es. Andere sausten mit Namen wie "Speedymanski", "Mara Maserati" oder "Hyperraumschnecke" auf den Plastikflitzern den frisch gemähten Hügel hinunter. Bei der Siegerehrung sei man sich einig gewesen, dass es nicht das letzte Bobbycar-Rennen am Friesenhügel gewesen sei, so die Veranstalter.

