Stand: 11.04.2024 20:11 Uhr Seniorin tot in Wohnung gefunden: Mögliche Vernachlässigung?

In Cuxhaven ermittelt die Polizei, um die genauen Todesumstände einer Seniorin herauszufinden. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes durch Unterlassen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Auch in Richtung einer möglichen Vernachlässigung werde ermittelt. Die Beamten hatten die Frau am Mittwoch nach eigenen Angaben in einer Wohnung in Cuxhaven-Sahlenburg gefunden. Zuvor hatte es demnach Hinweise gegeben, dass sich in der Wohnung eine Seniorin in einem schlechten gesundheitlichem Zustand befinden könnte. Die Frau war den Angaben zufolge bereits tot, als die Beamten eintrafen.

