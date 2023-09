Stand: 06.09.2023 12:27 Uhr Sekundenschlaf: Transporter kollidiert frontal mit Auto

Am Mittwochmorgen ist ein Mann in Geestland-Elmlohe (Landkreis Cuxhaven) mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Der Transporter des 54-Jährigen kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei mitteilte. Die 55-jährige Fahrerin des Autos erlitt demnach lebensgefährliche Verletzungen. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Transporterfahrer wegen Übermüdung in einen Sekundenschlaf gefallen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

06.09.2023