Stand: 24.06.2024 21:54 Uhr Segeljacht verliert Ruder vor Borkum - und gerät in Seenot

Wegen eines verlorenen Ruders sind zwei Segler vor der Nordseeinsel Borkum in Seenot geraten. Ihr zwölf Meter langes Schiff hatte das Ruder in der Nacht zu Montag auf dem vielbefahrenen Großschiffahrtsweg etwa 40 Kilometer vor der Insel verloren, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montag mitteilte. Das Schiff wurde dadurch manövrierunfähig. Seenotretter rückten nach einem Notruf der Schiffbrüchigen aus und schleppten die Jacht ab. Gegen 6 Uhr am Morgen trafen die Seenotretter mit der Jacht auf Borkum ein. Die beiden Segler blieben den Angaben zufolge unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min