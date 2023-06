Sechs Menschen angefallen: Polizei erschießt aggressiven Pitbull Stand: 01.06.2023 07:43 Uhr In Oldenburg hat die Polizei einen aggressiven Hund erschossen. Der Pitbull hatte zuvor fünf Erwachsene sowie ein zweijähriges Kind gebissen.

Laut Polizei war der Hund gegen 19.30 Uhr aus der Wohnung seiner Besitzerin auf einen Parkplatz an der Straße Stiller Weg gelaufen. Dort biss er zunächst eine Zweijährige in den Arm und dessen 54 Jahre alte Großmutter ins Gesicht. Der 31 Jahre alten Mutter, die das Kind und die Großmutter schützen wollte, biss der Pitbull in den Arm. Zwei Bekannte der Halterin versuchten, den Hund einzufangen. Auch sie erlitten Bisswunden an Armen und Beinen.

Hund greift auch Halterin an

Der Hund attackierte zudem seine 63 Jahre alte Halterin, die dazugeeilt war. Es gelang ihr nicht, den Hund unter Kontrolle zu bringen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten entschieden, den Pitbull zu erschießen. Die Beamten leiteten außerdem ein Ermittlungsverfahren gegen die Halterin ein. Mehrere Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.06.2023 | 06:30 Uhr