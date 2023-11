Stand: 16.11.2023 16:21 Uhr Schwerlastkran rutscht in Graben - Baum verhindert Schlimmeres

Am Donnerstagmorgen ist es im Landkreis Verden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist gegen 6 Uhr ein Schwerlastkran von der Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Grund sei nach Angaben des Kranfahrers ein entgegenkommender Lkw gewesen, dem der 42-Jährige habe ausweichen müssen. Dabei sei das 96 Tonnen schwere Fahrzeug von der Straße abgekommen. Ein Baum verhinderte laut Polizei, dass der Schwerlastkran komplett umgekippte. Verletzt wurde niemand. Für die Bergung des Krans musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden. Der am Unfall möglicherweise beteiligte Lkw-Fahrer habe sich nach Polizeiangaben vom Unfallort entfernt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Transporter geben können, sich unter (04202) 99 60 zu melden.

