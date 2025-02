Stand: 27.02.2025 07:00 Uhr Schwerer Unfall in Apen: Auto fährt in Hauswand

In Apen (Landkreis Ammerland) ist am Mittwochabend ein 63-jähriger Mann mit seinem Auto in ein Haus gefahren. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der Mann mit seinem Wagen auf der Hauptstraße in Apen aus Richtung Westerstede unterwegs. Demnach kam er in der Nähe des Marktplatzes aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er versuchte noch gegenzulenken, rammte aber dann das Einfamilienhaus. Das Wohnhaus wurde durch den Aufprall stark beschädigt und musste durch einen Statiker überprüft werden. Es ist aber weiterhin bewohnbar. Zur Schadenshöhe kann die Polizei keine Angaben machen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.02.2025 | 06:30 Uhr