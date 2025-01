Stand: 31.01.2025 11:57 Uhr Schule in Loxstedt: Jugendliche sollen Schüsse abgegeben haben

Kurz vor der Zeugnisvergabe hat ein Vorfall an der Haupt- und Realschule in Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) am Freitag für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Zwei Jugendliche sollen außerhalb des Schulgeländes Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben und sich anschließend ins Gebäude begeben haben, so die Polizei. Einsatzkräfte stellten zunächst einen Tatverdächtigen und wenig später einen zweiten. Eine Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand. "Die Lage ist vollkommen ruhig", sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Laut Polizei waren zunächst Schulmitarbeitende auf die Jugendlichen aufmerksam geworden und hatten den Vorfall gemeldet. Die Ermittlungen laufen. Das Alter der Verdächtigen und weitere Details sind bislang nicht bekannt. Die Schüler verließen am Vormittag wie geplant die Schule, nachdem die Zeugnisvergabe mit verkürztem Unterricht geendet hatte.

