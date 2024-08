Schüsse in die Luft: Hochzeitskorsos lösen Polizeieinsätze aus Stand: 18.08.2024 14:54 Uhr Zwei Hochzeitsgesellschaften haben am Wochenende die Polizei beschäftigt. Acht Autos und eine Warnbake wurden beschädigt sowie eine Waffe beschlagnahmt.

Am Samstagnachmittag meldeten sich Zeugen bei der Polizei in Bremen: Aus einem Autokorso heraus werde mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Die Beamten kontrollierten die Teilnehmenden, die zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörten. Sie beschlagnahmten die Waffe und ließen zudem wegen "unklarer Eigentumsverhältnisse" eines der Autos abschleppen. Ein anderes Fahrzeug hatte laut Polizei in einer Ausfahrt der A27 eine Warnbake beschädigt. Die Polizisten fertigten den Angaben zufolge mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Massenkarambolage an roter Ampel

In Oyten im Landkreis Verden kam es am Samstag bei einer Hochzeitsgesellschaft, die in mehreren Autos hintereinander unterwegs war, zu einer Massenkarambolage. Ein 26-Jähriger hatte laut Polizei an einer roten Ampel gehalten. Der Fahranfänger hinter ihm fuhr auf seinen Vordermann auf. Eine Kettenreaktion folgte: Sechs weitere Fahrzeuge prallten ineinander. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

