Stand: 08.08.2023 12:58 Uhr Hochzeitskorso bei Hameln: Gast feuert Schüsse aus Auto ab

Die Polizei hat am Sonntagabend einen Hochzeits-Autokorso im Landkreis Hameln-Pyrmont gestoppt. Aus einem der Autos heraus waren Schüsse abgegeben worden. Das bekamen andere Verkehrsteilnehmer mit und alarmierten die Polizei. Es folgte ein Großeinsatz, bei dem die Einsatzkräfte laut Polizei die meisten der etwa 25 Autos des Hochzeitskorsos stoppen konnten. Während der rund einstündigen Kontrolle war die B1 zwischen Hameln und Groß Berkel gesperrt. Bei einem 46 Jahre alten Hochzeitsgast stellten Polizisten den Angaben zufolge eine Schreckschusswaffe sicher. Weil er keine Erlaubnis dafür besaß, wird jetzt gegen ihn ermittelt. Die Hochzeitsgesellschaft beschäftigte die Polizei dann noch ein weiteres Mal an diesem Tag: Auf der Feier in Bad Münder gab es Streit zwischen Familienmitgliedern, wobei mindestens eine Person verletzt wurde. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei.

