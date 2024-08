Stand: 08.08.2024 15:11 Uhr Schüsse aus fahrendem Auto: Softair-Waffe verletzt Fußgänger

In der Gemeinde Apen (Landkreis Ammerland) soll ein junger Mann am Mittwochabend aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Softair-Waffe auf einen Mann geschossen haben. Der 30-jährige Fußgänger erklärte der Polizei, dass ein dunkler Wagen an ihm vorbeigefahren sei. Von der Beifahrerseite aus sei mehrfach auf ihn geschossen worden. Mindestens zwei Schüsse hätten ihn getroffen und verletzt, teilte die Polizei mit. Die Insassen flüchteten mit dem Auto. Da sich Zeugen das Kennzeichen gemerkt hatten, konnten die Beamten den Halter im Landkreis Leer aufsuchen und befragen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Verdacht fiel demnach schnell auf einen jungen Erwachsenen. Drei Softair-Waffen wurden beschlagnahmt. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04488) 83 31 15 zu melden.

