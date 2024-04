Stand: 22.04.2024 08:03 Uhr Mann mit Softair-Waffe: Polizeieinsatz in Bad Salzdetfurth

Die Polizei in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ermittelt gegen einen Mann, der mit einer Softair-Pistole hantiert haben soll. Anwohner eines Hauses im Ortsteil Groß Düngen hatten am Samstagabend die Einsatzkräfte gerufen. Sie berichteten den Beamten, der Verdächtige würde mit einer Waffe auf das Gebäude zielen. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin an. Die Beamten fanden den Mann und stellten fest, dass es sich um eine harmlose Softair-Pistole handelte. Dem Mann droht trotzdem ein Bußgeld. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Führens einer Anscheinwaffe im öffentlichen Raum ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.04.2024 | 06:30 Uhr