Stand: 22.04.2024 13:12 Uhr Schüsse aus Autokorso in Nordenham - Polizei ermittelt

Am Samstagabend wurden in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) aus einem Autokorso heraus mehrere Schüsse in die Luft abgefeuert. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Eine Zeugin bemerkte demnach, wie die Schüsse aus einem von zwölf Wagen abgefeuert wurden und rief die Polizei. Als Beamte die Fahrzeuge und Insassen im Ortsteil Schneewarden kontrollierten, fanden sie zwei Schreckschusspistolen. Gegen zwei 21-jährige Männer und einen 22-jährigen Mann aus Bremerhaven wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Sie sollen alle drei Schüsse abgefeuert haben, so eine Polizeisprecherin.

