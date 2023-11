Stand: 16.11.2023 13:40 Uhr Schlittenhunde laufen auch bei Plusgraden durch Ströhen

Am Wochenende findet in Ströhen (Landkreis Diepholz) ein Schlittenhund-Rennen statt. Es ist ein Höhepunkt im Jahr für den Schlittenhunde-Sportverein Südoldenburg. In verschiedenen Disziplinen gehen rund 200 Teilnehmer an den Start, wie der Tierpark Ströhen mitteilt. Dabei brauchen die Gespanne keinen Schnee, denn bei Plusgraden treten die Hundehalter mit ihren Tieren nicht mit dem Schlitten an. Stattdessen starten sie unter anderem als Läufer, mit dem Bike, dem Scooter oder dem Quad. Die Strecke führt durch Wald- und Wiesenabschnitte und auch an Gehegen des Tierparks vorbei.

