Stand: 12.03.2024 15:17 Uhr Schlecht gefälscht: Autofahrer fliegt mit Führerschein auf

An der A27 in Höhe Bremerhaven haben Polizistinnen am Montag einen Autofahrer kontrolliert, nachdem er während der Fahrt sein Handy benutzt hatte. Der 28-Jährige aus dem Landkreis Oldenburg zeigte einen italienischen Führerschein vor. "Bei diesem Dokument konnten deutliche Fälschungsmerkmale festgestellt werden", teilte die Polizei mit. Der 28-Jährige durfte nicht weiterfahren - und den offenbar schlecht gefälschten Führerschein ist er los. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen den Mann ein.

