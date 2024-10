Stand: 21.10.2024 08:43 Uhr Sandkrug: 66-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Sandkrug (Landkreis Oldenburg) ist am Sonntagmittag ein 66-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 31-jährige Autofahrerin den Mann in einer Kreuzung übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Sandkrug im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe aufzufangen. Der Bereich rund um die Unfallstelle war für etwa eine Stunde gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.10.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg