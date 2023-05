Stand: 15.05.2023 15:39 Uhr Säureunfall in Nordenham: Fünf Personen verletzt, eine schwer

In Nordenham (Landkreis Wesermarsch) sind am Montagmittag fünf Personen in einem Metallverarbeitungsbetrieb verletzt worden, eine von ihnen schwer. Laut Polizei war bei Wartungsarbeiten Schwefelsäure ausgetreten. Vier Mitarbeiter gerieten mit der stark ätzenden Säure in Kontakt. Ein 20-Jähriger erlitt den Angaben zufolge schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Auch eine Person des Rettungsdienstes wurde laut Polizei durch den Kontakt mit der Säure leicht verletzt. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW), der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie ein Gefahrgutzug seien im Einsatz gewesen. Die Polizei hat nach eigenen Angaben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Da eine unbestimmte Menge der Säure auch in die Weser geraten sei, werde zudem wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.05.2023 | 06:30 Uhr