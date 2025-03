Stand: 11.03.2025 11:35 Uhr Ritterhude: Zwei Jugendliche durch Messerstiche schwer verletzt

In Ritterhude (Landkreis Osterholz) ist am Sonntagabend ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren durch Messerstiche schwer verletzt - einer von ihnen lebensgefährlich. Die Beamten seien per Notruf über die Auseinandersetzung informiert worden, heißt es in einer Mitteilung. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei drei Tatverdächtige zwischen 15 und 17 Jahren vorläufig festnehmen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die beiden Gruppen gekannt und sich zu dem Treffen verabredet haben. Dabei habe sich ein Streit entwickelt, der erst zu einer Schlägerei eskaliert sei, bis es schließlich zu dem Einsatz eines Messers gekommen sei. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz unter der Telefonnummer (04401) 93 51 15 zu melden.

