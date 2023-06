Stand: 27.06.2023 15:10 Uhr Riesenseeadler gesucht: Hühnerdieb zuletzt in Otterndorf gesichtet

Im Landkreis Cuxhaven ist ein Hühnerdieb unterwegs. Sein (oder ihr) Markenzeichen: Schwarz-weißes Gefieder, ein auffallend gelber Schnabel, eine Spannweite von deutlich mehr als 2,50 Metern. Ein Riesenseeadler hat in der vergangenen Woche in Otterndorf bei Neuenkirchen mindestens ein Huhn geschlagen. Der Riesenvogel ist im März - mit einem Artgenossen oder einer Artgenossin - aus einem Kunstmuseum in Gent (Belgien) ausgebüxt. Spezialisten haben den Kumpel vor einigen Wochen in Utrecht (Niederlande) eingefangen. Das Team aus Belgien ist jetzt auch hinter dem hiesigen Hühnerdieb her, der schon viele Fans hat. Wo genau sich der Riesenseeadler aktuell aufhält, ist unklar.

VIDEO: Riesenseeadler in Neuenkirchen bei Cuxhaven gesichtet (23.06.2023) (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 23.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere