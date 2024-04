Stand: 24.04.2024 08:55 Uhr Rhauderfehn: Polizei nimmt mutmaßlichen Vergewaltiger fest

Bei einem Polizeieinsatz in Rhauderfehn (Landkreis Leer) ist am Dienstag ein mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen worden. Der 30-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft dringend verdächtig, 2021 eine Frau zum Oralverkehr gezwungen zu haben. Die Festnahme erfolgte im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Zentralstelle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen hat er sich bislang nicht geäußert.

Weitere Informationen Clankriminalität: 40 Prozent mehr Fälle erfasst Fast 4.000 Straftaten wurden für 2022 gezählt. Laut Innenministerium sei man in der Zuordnung von Taten besser geworden. (27.06.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.04.2024 | 06:30 Uhr