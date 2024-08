Stand: 15.08.2024 14:15 Uhr Rettungshubschrauber "Sea King" setzt zur letzten Landung an

Beim Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) geht heute eine Ära zu Ende: Ein Rettungs- und Transporthubschrauber "Sea King" kommt ein letztes Mal aus dem Einsatz über Nord- und Ostsee an - in diesem Fall aus Warnemünde. Offiziell wird der Hubschrauber Ende August mit einem feierlichen Akt verabschiedet. Die Marineflieger, die im Such- und Rettungsdienst zwischen der niederländischen Grenze bis nach Polen und Schweden unterwegs sind, steigen auf den "NH 90 Sea Lion" um.

VIDEO: Nordholz: "Sea King"-Hubschrauber wird außer Dienst gestellt (18.07.2024) (2 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr