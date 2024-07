"Lion" folgt auf "King": Marine-Hubschrauber wird ausgemustert Stand: 18.07.2024 11:50 Uhr Die Marine stellt ihre Hubschrauber vom Typ "Sea King" außer Dienst. Ende August sollen sie zum letzten Mal in Nordholz bei Cuxhaven in die Lüfte steigen. "Das Ende einer Ära", so die Marine.

Mehr als 50 Jahre war der Rettungs- und Transporthubschrauber über Nord- und Ostsee im Einsatz. Unter anderem war das Marinefliegergeschwader 5 mit einem "Sea King" sowohl bei den Schneekatastrophen 1978/79 in Schleswig-Holstein und 2010 auf Rügen sowie den Hochwassern 1997 (Oder), 2002 (Elbe) und 2013 (Elbe und Donau) im Einsatz, so die Marine.

Feierlichkeiten zum Abschied

Der "Sea King" steht den Angaben zufolge seit 1975 im Search and Rescue (SAR) Dienst. Bis heute fliege er für das Havariekommando Einsätze über der Nord- und Ostsee, hieß es. Am 31. August soll das Hubschrauber-Modell am Stützpunkt in Nordholz feierlich außer Dienst gestellt werden - dort ist auch bereits das Nachfolgemodell "NH 90 Sea Lion" im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.07.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine