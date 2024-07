Stand: 17.07.2024 11:07 Uhr Reitclub Rotenburg: Ex-Kassenwart wegen Untreue verurteilt

Der ehemalige Kassenwart des Reitclubs Rotenburg (Landkreis Rotenburg) ist vom Amtsgericht wegen gewerbsmäßiger Untreue in zehn Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Rotenburg mitteilte. Der Ex-Kassenwart habe zugegeben, zwischen August 2021 und August 2022 knapp 60.000 Euro aus der Vereinskasse abgezweigt zu haben. Dem Verein zahlt er jetzt 500 Euro monatlich zurück, so die Sprecherin. Seinen Griff in die Vereinskasse begründete er vor Gericht mit Kosten für die Pflege seiner behinderten Tochter, die die Pflegekasse nicht übernommen hat.

