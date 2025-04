Stand: 04.04.2025 06:23 Uhr Drentwede: E-Bike-Fahrer wird überfahren und stirbt

In Drentwede (Landkreis Diepholz) ist ein Radfahrer von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, waren der Mann und seine Begleiterin am Donnerstagabend gegen 19 Uhr mit E-Bikes unterwegs. Als ihnen ein Auto auf einem schmalen Weg entgegen kam, konnte sich die Frau noch rechtzeitig in einen Grünstreifen retten. Der Mann wurde frontal von dem Auto erfasst und mitgeschleift. Der 46-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die anderen Beteiligten erlitten einen Schock. Laut Polizei könnte die tief stehende Sonne den Autofahrer geblendet haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.04.2025 | 06:30 Uhr