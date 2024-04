Stand: 29.04.2024 14:52 Uhr Reh aus Watt gerettet: Tier traute sich nicht zurück an Land

Feuerwehrleute haben am Sonntag einem Rehbock aus dem Watt zurück an Land geholfen. Nach Angaben der Einsatzkräfte war das Tier in Norden (Landkreis Aurich) vermutlich bei Revierkämpfen ins Watt geflüchtet. Passanten entdeckten es demnach im auflaufenden Wasser und informierten die Feuerwehr. Offenbar traute sich das Tier aufgrund vieler Spaziergänger und Radfahrer nicht wieder zurück über den Deich. Die Einsatzkräfte sperrten deshalb einen rund 700 Meter langen Deichabschnitt. Von See aus näherten sich weitere Helfer mit einem Boot und machten laute Geräusche, um den Rehbock in Richtung Land zu treiben. Das Tier verstand laut Feuerwehr schließlich die Chance: Es sei über den Deich gerannt, habe mehrere Schafzäune "elegant" überwunden und sei dann im hohen Gras der Felder verschwunden.

