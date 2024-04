Stand: 03.04.2024 08:37 Uhr Reglose Person in der Bank: Mann schläft beim Geldabheben ein

Kurzer Schreck für zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz: Die beiden Ermittler hatten am Ostersonntag in einer Bankfiliale in Ritterhude (Landkreis Osterholz) eine reglose Person entdeckt. Der junge Mann habe am Morgen in der Filiale auf einem Tisch gelegen, hieß es in einer Mitteilung. Als die Beamten den Mann ansprachen, habe dieser die Augen aufgeschlagen. Gegenüber den Polizisten gab der Mann an, dass er Geld abheben wollte. Dabei habe ihn die Erschöpfung übermannt und er sei eingeschlafen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min