Stand: 05.03.2024 08:15 Uhr Razzia in Shisha-Bars: Polizei und Zoll überprüfen 160 Personen

Die Polizei hat in Cuxhaven Shisha-Bars und Gaststätten kontrolliert. Die Razzia fand bereits am 1. März statt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Tag davor waren Spielotheken Ziel der Kontrollen. Insgesamt seien an beiden Tagen 160 Personen kontrolliert und auch Betäubungsmittel gefunden worden, hieß es. In einem Fall war in einer Shisha-Bar die Kohlenmonoxid-Konzentration so hoch, dass Gäste die Räume kurze Zeit verlassen mussten. Betreiber und Gäste hätten sich insgesamt kooperativ verhalten, berichtet die Polizei. Man habe Erkenntnisse aus der Szene gewonnen. Weitere Details nannte die Polizei nicht.

